الفيوم تحتفل بتعامد الشمس علي قدس الأقداس بمعبد قصر قارون ..شاهد



احتفلت محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، التي تحدث صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث قامت لجنة من إدارة السياحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع منطقة الآثار بالمحافظة، برصد وتوثيق الظاهرة الفريدة من نوعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعلي البطل مدير عام آثار الفيوم، والدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من طلاب وطالبات جامعة الفيوم .

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامناً مع بداية الفصل الشتوي، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية.

ومنذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، كما أن هذا الحدث يأتى في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

وقال الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم أن الحدث له أثر كبير علي استعادة الفيوم لمكانتها السياحية والتاريخية والأثرية التي تستحقها بما فيها من مقومات فريدة ومتنوعة من أنواع السياحة مثل قرية تونس والمناطق الأثرية الموجودة بها ومنطقة بحيرة قارون والجانب الشمالي من البحيرة ووادي الريان ووادي حيتان والمحميات الطبيعية.

جدير بالذكر أن قصر قارون لا علاقة له بقارون الذي ورد ذكره فى القرآن الكريم، وإنما هو معبد من العصر اليوناني الروماني وخصص لعبادة الإله سوبك و ديونيسيوس إله الخمر عند الرومان وأن سكان المنطقة فى العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها فى البداية بحيرة القرون وتم تحريفها إلى بحيرة قارون مع العلم بأن هذه البحيرة فى الأصل البقية الباقية من بحيرة موريس التي وجدت فى العصور الفرعونية.

وأكد الدكتور معتز احمد عبد الفتاح ، مدير عام السياحة بالفيوم، أن هذا الحدث يعتبر من المناسبات التي تسهم بقدر كبير في انتعاش السياحة بالمحافظة.

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