قصف إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل انه وقع قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.



ولم تؤكد الوكالة وقوع خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي علي أطراف لبنان أم لا.



كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.

ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني ، في وقت سابق، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌ ‏الأربعاء، مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏