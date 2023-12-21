شنغهاي الصينية تشهد طقسًا يعتبر الأكثر برودة في ديسمبر منذ 40 عامًا

من المتوقع أن تسجل شنغهاي، في الصين، خلال ديسمبر أكثر الفترات برودة منذ 4 عقود كاملة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة والرياح.

وتكافح المدن الشمالية الصقيع والتغير المناخي والذي من المتوقع أن ينحسر الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في شنغهاي، في منشور على حسابه على موقع ويبو، إن أدنى درجات الحرارة في المدينة، الخميس، ستتراوح بين 4 و6 درجات مئوية تحت الصفر في ضواحي شنغهاي، وستظل درجات الحرارة دون الصفر طوال اليوم على مستوى المدينة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وفي حين أن درجات الحرارة في المدينة لا تزال أكثر دفئاً بكثير مقارنة بشمال الصين، بعد ان تراجعت درجات حرارة في العديد من المناطق إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية الصينية أن تظل درجة الحرارة الأدنى في إحدى محطات رصد القراءة بوسط المدينة أقل من الصفر لخمسة أيام متتالية حتى 25 ديسمبر، وهي موجة برد لم تحدث قط في هذا الشهر منذ 40 عاماً.