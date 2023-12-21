أبهرت الأجانب.. لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك

حضر محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، احتفالات المحافظة اليوم، الخميس 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك تزامناً مع الانتقال لفصل الشتاء رسمياً، وسط أجواء أحتفالية وبتواجد العديد من السائحين من جنسيات مختلفة ومصريين.



وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك بعدة لغات أجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ثم تلتها موسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت جمهور الحضور.

وحرص نائب محافظ الأقصر على الحديث مع السياح الأجانب حول هذه الظاهرة واستمع لرأيهم ، حيث أبدى جميع السياح انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة وبراعتهم فى علوم الفلك.

حضر الاحتفال عبد الحارث زيادة، مدير عام التنمية السياحية، وجمال عبد العزيز، مدير التنمية الأثرية، وحاتم الصغير، مدير عام الصوت والضوء، ومصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن محافظة الأقصر تحرص على تنظيم احتفالية تعامد الشمس سنويا بمعابد الكرنك فى 21 ديسمبر من كل عام.

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