عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبهرت الأجانب.. لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك

صدى البلد

حضر محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، احتفالات المحافظة اليوم، الخميس 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك تزامناً مع الانتقال لفصل الشتاء رسمياً، وسط أجواء أحتفالية وبتواجد العديد من السائحين من جنسيات مختلفة ومصريين.

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

غرفة الأقصر التجارية تهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة


وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك بعدة لغات أجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ثم تلتها موسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت جمهور الحضور.

وحرص نائب محافظ الأقصر على الحديث مع السياح الأجانب حول هذه الظاهرة واستمع لرأيهم ، حيث أبدى جميع السياح انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة وبراعتهم فى علوم الفلك.

حضر الاحتفال عبد الحارث زيادة، مدير عام التنمية السياحية، وجمال عبد العزيز، مدير التنمية الأثرية، وحاتم الصغير، مدير عام الصوت والضوء، ومصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن محافظة الأقصر تحرص على تنظيم احتفالية تعامد الشمس سنويا بمعابد الكرنك فى 21 ديسمبر من كل عام.

IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0020
IMG-20231221-WA0020
IMG-20231221-WA0021
IMG-20231221-WA0021
IMG-20231221-WA0022
IMG-20231221-WA0022
IMG-20231221-WA0023
IMG-20231221-WA0023
IMG-20231221-WA0024
IMG-20231221-WA0024
IMG-20231221-WA0025
IMG-20231221-WA0025
IMG-20231221-WA0018
IMG-20231221-WA0018
IMG-20231221-WA0016
IMG-20231221-WA0016
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0015
IMG-20231221-WA0015
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0010
IMG-20231221-WA0010
IMG-20231221-WA0011
IMG-20231221-WA0011
الأقصر الأحداث الفلكية الحضارة المصرية القديمة المصرية القديمة تعامد الشمس تنظيم احتفالية عروض الصوت والضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-12-2023

ترشيحاتنا

«أبوالعينين» يدعو لمواصلة الضغط سياسيًا وإعلاميًا لوقف إطلاق النار في غزة |صور

استشهاد 55 خلال 24 ساعة في الهجمات الإسرائيلية على غزة

مدبولي يستعرض مقترح شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات التحلية

3 أسماء ثقيلة.. حماس ترفض مقترح إسرائيلي للاتفاق على الهدنة| تعرف عليه

جامعة بريطانية تقدم دورات رسمية في «السحر والشعوذة» خلال 2024 | تفاصيل

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ