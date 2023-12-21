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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج ندوات بمساجد سيناء بعنوان جريمة الاعتداء على أعيان الوقف

صدى البلد

 

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء 6  ندوات تثقيفية بالمساجد الكبرى تحت عنوان "جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" ،في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

 

وقد تحدث  فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية،  فى الندوة التى أقيمت بمسجد النصر بالعريش، فى ضيافة الشيخ محمد عزام إمام وخطيب المسجد، حول موضوع "جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" .ى العناصر التالية:

وتضمنت عناصر الندوة عدة نقاط منها:

تعريف الوقف، و فضائله، وفوائده.، ومنهج التربية النبوية في الحث على الوقف.، تسابق الصحابة على الوقف.، مجالات الوقف.، جريمة الاعتداء على أعيان الوقف،دعوةٌ للإيقاف ولو مشاركة.

 

المجتمع المسلم :

و أكد أنّ الوقف دعامة من دعامات الارتقاء بالمجتمع المسلم، ودفع عجلة التنمية؛ لأن في الوقف توفيراً لدعم المشروعات الإنمائية، والأبحاث العلمية، ولا ينحصر الوقف فقط في بناء المساجد وعلى الفقراء والمساكين، بل يتعداها ليعم أبواباً كثيرة من أبواب البر والإحسان.

 

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