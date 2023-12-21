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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وكتائب القسام في عدة مواقع بغزة

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل بوقوع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة شمالي قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو قصف أمس نحو 230 هدفًا لحماس في غزة منها منصة إطلاق صواريخ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل انه وقع قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
ولم تؤكد الوكالة وقوع خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي علي أطراف لبنان أم لا.
كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي. 

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