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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم شمال سيناء يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم سيناء يستعد
تعليم سيناء يستعد لامتحانات نصف العام

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية،  استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023..2024م.

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

و شدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، على ضرورة الحضور والانصراف بجميع المدارس، بما فيها المدارس البعيدة، وذلك من أجل عمل المراجعات النهائية قبيل امتحانات نصف العام.


وقال رضوان ، إنه يتم عمل لجان من المديرية والأدارات التعليمية وموجهي المواد الدراسية، لعملية التفتيش اليومي على المدارس، والتشديد على الالتزام وعمل المراجعات النهائية للتلاميذ، بمراحل النقل، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

وأشار رضوان ،إلى أن اللجان ستركز على المدارس البعيدة، التي قد يصعب الوصول إليها، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية لجميع الطلاب.

 

 معلمة اللغة العربية: 

 

كرم فريق من المديرية التربية والتعليم ،  بالتنسيق مع إدارة الشيخ زويد التعليمية،  أسرة اللغة العربية، لما قامت به من أنشطة وفاعليات طوال العام، أدت إلى تفوق الطالبات.

وشملت القاءمة  كل من : كرم مصطفى أبو خاطرة، وأماني البلك، موجهي اللغة العربية، أسرة اللغة العربية، والمعلمة منى يوسف بمدرسة السكة الحديد للتعليم الأساسي بنات، لتميزها في عمل مسرحيات أدبية لشرح النحو بطريقة مبسطة.

كما تم تكريم تهاني شراب مديرية المدرسة، وعدد 22 طالبة من المتفوقات بالمدرسة.

 

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سيناء تعليم امتحانات الدراسي الأول

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