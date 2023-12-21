استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن امرأة استشهدت وأصيب زوجها إثر قصف إسرائيلي على منزلهما جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل انه وقع قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.



من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني ، في وقت سابق، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌امس ‏الأربعاء، مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏