مصرع ضابطين وجندي إسرائيلي في معارك مع القسام جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل في معلومات تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مقتل ضابطين وجندي في معارك جنوب قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و كتائب القسام، وحرائق جراء غارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.



من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني ، في وقت سابق، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌امس ‏الأربعاء، مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏