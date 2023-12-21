الاحتلال يعترف بتورط 19 سجانا في الاعتداء على ثائر أبو عصب قبل استشهاده

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتورط ما يقرب من 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب (38 عاما) من مدينة قلقيلية، الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن الشهيد أبو عصب الذي أُعلن استشهاده في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب، ما تسبب بوفاته.

ولفتت إلى أنه أُطلق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين في الاعتداء، وادعت أنه فُرض عليهم "شروط مقيدة"، فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وعبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للسجانين القتلة، وقال: "لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هم بريئون حتى إثبات العكس، ولا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السجون يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا، وأقترح عدم التشهير بحراس السجن".

