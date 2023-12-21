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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إجراءات عليك اتخاذها للتخفيف من الدوار عند الوقوف

إجراءات عليك إتخاذها
إجراءات عليك إتخاذها للتخفيف من الدوار عند الوقوف

الشعور بالدوار أو الدوخة عند الوقوف فجأة يرجع للعديد من الأسباب،فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعاني من الشعور بالدوار يمكنك اتخاذ بعض الإجرائات للتخفيف من الدوار عند الوقوف والتى تتمثل فيما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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إجراءات عليك إتخاذها للتخفيف من الدوار عند الوقوف

الوقاية من التغيرات المفاجئة في وضعية الجسم: قم بالنهوض من وضعية الجلوس أو الاستلقاء ببطء وتدريجياً، وتأكد من أنك متوازن قبل المشي، حاول تفادي القيام بحركات مفاجئة أو سريعة.

تناول وجبات غذائية منتظمة: حافظ على تناول وجبات غذائية منتظمة وصحية، تأكد من أنك تشمل البروتينات والكربوهيدرات الصحية والدهون الجيدة في وجباتك، تجنب الصيام الطويل وتناول وجبات صغيرة ومتكررة إذا كنت تعاني من انخفاض السكر في الدم.

شرب السوائل بكميات كافية: تأكد من شرب الكمية الكافية من الماء خلال اليوم للحفاظ على الترطيب الجيد، الجفاف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والدوار.

تجنب المواقف الطويلة الجالسة أو الوقوف: عند القيام بأنشطة تتطلب الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، حاول تغيير وضعية جسمك بشكل منتظم، وقم بتمارين بسيطة للتحريك وتحفيز الدورة الدموية.

تفادي المناطق المغلقة والحرارة العالية: الحرارة المرتفعة والتعرض للمناطق المغلقة غير مهوّنة يمكن أن تزيد من احتمالية الدوار، حاول البقاء في أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المفرط للحرارة.

التحكم في التوتر النفسي: الضغط النفسي والتوتر يمكن أن يزيد من الدوار، حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل والتمارين الهادئة للتحكم في التوتر وتهدئة الجسم والعقل.

إذا استمر الدوار عند الوقوف أو كان مزعجًا أو مصاحبًا لأعراض أخرى، فمن الضروري استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل ووصف العلاج المناسب.

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