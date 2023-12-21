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رئيس التحرير
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10 فوائد صحية لتناول مشروب الشعير على الريق

10 فوائد صحية لتناول
10 فوائد صحية لتناول مشروب الشعير على الريق

تناول مشروب الشعير يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، وفيما يلي عشر فوائد محتملة لتناول مشروب الشعير بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

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10 فوائد صحية لتناول مشروب الشعير على الريق

غني بالألياف: يحتوي مشروب الشعير على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول: يحتوي الشعير على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يعزز صحة القلب: يحتوي مشروب الشعير على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والفيتوكيميكالات، التي يمكن أن تعزز صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم: يحتوي الشعير على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يرغبون في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم.

يحسن صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الشعير على إنزيمات هاضمة تساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية.

يعزز صحة الجهاز المناعي: يحتوي الشعير على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين C وفيتامين B والحديد والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجهاز المناعي وتعزز الدفاعات الطبيعية للجسم.

يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات: يحتوي الشعير على مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ما يمكن أن يساعد في تقليل التهيج والالتهابات في الجسم.

يمتاز بخصائص مهدئة ومنومة: يحتوي الشعير على مواد مهدئة تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم.

يعزز صحة العظام: يحتوي الشعير على العديد من المعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعزز قوة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

يحسن الهضم: مشروب الشعير يحتوي على إنزيمات هاضمة تساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية، ما يمكن أن يقلل من مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الفوائد قد تختلف في درجتها وفعاليتها من شخص لآخر، وقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول مشروب الشعير، خاصة إذا كان لديك أي حالات صحية معروفة أو إذا كنت تتعاطى أدوية معينة.

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