سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الخميس، بالأسواق المصريه، وجاءت الاسعار كالتالي:-

أسعار حديد التسليح

سعر الحديد بشاى 42،000 جنيها.

سعر الحديد العتال 41،500 جنيه.

سعر الحديد المعادى 40،200 جنيه.

سعر الحديد الكومى 40،300 جنيه.

حديد المراكبى 41،500 جنيه.

حديد عطية 41،300 جنيه.

حديد العشري 40،100 جنيه.

حديد المصريين 42،000 جنيه.

حديد الجيوشي 41،500 جنيه.

حديد سرحان 40،300 جنيه.

حديد مصر ستيل 40،200 جنيه.

حديد بيانكو 40،000 جنيها.

أسعار الأسمنت:

أسمنت المعلم 1،920 جنيها.

اسمنت السهم 1،890 جنيها.

أسمنت الفهد 1،880 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،920 جنيها.

العسكري بني سويف 1،900 جنيه.

أسمنت المسلح 2،000 جنيه.

جنوب الوادي 1،920 جنيها.

أسمنت المخصوص 1،960 جنيها.

أسمنت السويس 1،960 جنيها.

أسمنت السويدي 2،220 جنيها.

أسمنت العسكري 1،910 جنيهات.

أسمنت النصر 1،950 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1،870 جنيها.

أسمنت حلوان 1،930 جنيها.

أسمنت المنيا 2،120 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،080 جنيها.

أسمنت المصري 2،080 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،200 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،260 جنيها.

أسمنت المصريين 2،210 جنيهات.

أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيها.

أسمنت البرج 2،210 جنيهات.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،220 جنيها.

أسمنت أسوان 2،180 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،170 جنيها.

أسمنت قنا 2،270 جنيها.