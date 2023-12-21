بعد وصفها الفن بـ الحرام.. حلا شيحة تتراجع: سيظل رسالة سامية

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة حلا شيحة اعتزلت الفن ووصفته بأنه حرام أكثر من مرة، إلا أنها نشرت اعتذارا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن “شيحة” قالت فى رسالتها “الفن هيفضل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلاله وجدان كل مشاهد، ومصر هتستمر بفنها وفنانينها القوي الناعمة بالوطن العربي”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة حلا شيحة قابلت الدكتور أشرف زكي داخل مقر النقابة وشكرته على وقوفه بجانبها فى أزمتها الأخيرة، وتحدثت معه لعودتها للتمثيل مرة أخري، ورد عليها “هرد عليكي” وسيدرس الأمر وقرار عودتها للساحة الفنية مع مجلس النقابة.