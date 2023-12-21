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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وصفها الفن بـ الحرام.. حلا شيحة تتراجع: سيظل رسالة سامية

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة حلا شيحة اعتزلت الفن ووصفته بأنه حرام أكثر من مرة، إلا أنها نشرت اعتذارا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن “شيحة” قالت فى رسالتها “الفن هيفضل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلاله وجدان كل مشاهد، ومصر هتستمر بفنها وفنانينها القوي الناعمة بالوطن العربي”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة حلا شيحة قابلت الدكتور أشرف زكي داخل مقر النقابة وشكرته على وقوفه بجانبها فى أزمتها الأخيرة، وتحدثت معه لعودتها للتمثيل مرة أخري، ورد عليها “هرد عليكي” وسيدرس الأمر وقرار عودتها للساحة الفنية مع مجلس النقابة.

الإعلامية نهاد سمير حلا شيحا الفنانة حلا شيحة نهاد سمير صدى البلد”

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