تبحث ربة المنزل عن إعدد وجبة متكاملة لأسرتها ذات قيمة غذائية عالية،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك الشيف متولى محمد طريقة عمل كباب الحلة بالخضار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.



المقادير لعمل كباب الحلة بالخضار

لحم مكعبات

بصل ناعم

2 فص ثوم مهروس

بهارات

بطاطس

كوسة

جزر

مرق أو ماء ساخن

ملح - فلفل أسود

زيت

2 ملعقة كبيرة صويا صوص ان وجد

بهارات لحمه

عود قرفه حسب الرغبة



طريقة عمل كباب الحلة بالخضار

-توضع السمنة في حلة ساخنة وتترك حتى تذوب تماما.

-تتبل اللحمة بالبهارات وملح وفلفل وتشوح في الحلة مع الزيت حتى تحصل على اللون البني.

-يوضع البصل إلى اللحمة ويقلبوا جيدا حتى تتجانس المكونات ويترك حتى يتشرب السائل من البصل واللحمة مع إضافة المرقة كلما احتاجت.

-تضيف إليها الثوم المفروم والبطاطس وباقي الخضروات وتترك حتى يكتمل النضج تماما.

-بعد الانتهاء من التسوية تضيف الفحم المشتعل وتترك مكمورة داخل الحلة حتى تكتسب طعم الشواء ثم تقدم.