عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كباب الحلة بالخضار

طريقة عمل كباب الحله
طريقة عمل كباب الحله بالخضار

تبحث ربة المنزل عن إعدد وجبة متكاملة لأسرتها ذات قيمة غذائية عالية،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك الشيف متولى محمد طريقة عمل كباب الحلة بالخضار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

الكيلو هينزل لـ 5 جنيه│ “الزراعة” تكشف موعد انخفاض أسعار البصل.. تغيرات كبيرة الفترة المقبلة

صحتك في وصفة.. طريقة عمل عصير تفاح بالزنجبيل


المقادير لعمل كباب الحلة بالخضار

لحم مكعبات
بصل ناعم
2 فص ثوم مهروس
بهارات
بطاطس
كوسة
جزر
مرق أو ماء ساخن
ملح - فلفل أسود
زيت
2 ملعقة كبيرة صويا صوص ان وجد 
بهارات لحمه
عود قرفه حسب الرغبة


طريقة عمل كباب الحلة بالخضار

-توضع السمنة في حلة ساخنة وتترك حتى تذوب تماما.
-تتبل اللحمة بالبهارات وملح وفلفل وتشوح في الحلة مع الزيت حتى تحصل على اللون البني.
-يوضع البصل إلى اللحمة ويقلبوا جيدا حتى تتجانس المكونات ويترك حتى يتشرب السائل من البصل واللحمة مع إضافة المرقة كلما احتاجت.
-تضيف إليها الثوم المفروم والبطاطس وباقي الخضروات وتترك حتى يكتمل النضج تماما.
-بعد الانتهاء من التسوية تضيف الفحم المشتعل وتترك مكمورة داخل الحلة حتى تكتسب طعم الشواء ثم تقدم.

كباب كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة بالخضار ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

موضوعات متعلقة

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة

بسر المطاعم.. طريقة عمل كفتة الحاتي

لنزلات البرد والإنفلونزا.. طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضار

سر تماسكها.. مكون واحد لعمل كفتة مشوية زي المحلات

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن الدجاج

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد انخفاض أسعاره.. ما الفرق بين البصل المقور والفتيل؟

الوضع في غزة كارثي.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وضع المستشفيات

تعزيز مبادئ الحرية النقابية|وزارة العمل: ملتزمون بالمعايير الدولية بكافة تشريعاتها في «الجمهورية الجديدة»

مذيعة «صدى البلد» تتحدى ملكة جمال مصر 2023 أمام المشاهدين

الري: الموافقة على سحب كميات مياه لمحطة مساكن شرق المنصورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ