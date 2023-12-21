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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكيلو هينزل لـ 5 جنيه│ “الزراعة” تكشف موعد انخفاض أسعار البصل.. تغيرات كبيرة الفترة المقبلة

البصل
البصل

تشهد أسواق البصل في مصر تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل البصل انخفاضًا ملحوظًا في السعر. 

يأتي هذا الانخفاض في سياق موسم حصاد العروق، وتوقف التصدير، وحملات التفتيش الزراعية. 

زفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذا الاتجاه الجديد في الأسواق، ونتوقع المزيد من التغيرات في الأيام المقبلة.

تحليل الأسعار

وفي الأيام الأخيرة، شهدت أسعار البصل انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت بحوالي 30 جنيهًا للكيلو من سعرها السابق الذي بلغ 50 جنيهًا. 

وفي الوقت الحالي، يتم تداول كيلو البصل بسعر 20 جنيهًا في الأسواق. وتتوقع التوجهات الحالية استمرار انخفاض الأسعار، مع توقعات بوصول سعر الكيلو إلى 12 جنيهًا في الأيام القادمة.
 

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