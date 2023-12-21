الوضع في غزة كارثي.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن المستشفيات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيانها أنه "لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة".

و دعت الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار إنساني في غزة من أجل إعادة الخدمات الصحية الضرورية وكذلك وقف سفك الدماء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الشفاء في غزة تضرر بشكل كبير من العمليات العسكرية وهناك دمار كبير لحق به.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو قصف أمس نحو 230 هدفا لحماس في غزة منها منصة إطلاق صواريخ.

