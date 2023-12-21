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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تسلم منح لرعاية العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال وحدة رعاية العمالة غير منتظمة منح رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين بقواعد بياناتها.

وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وضرورة توفير رعاية اجتماعية وصحية لهم ولأسرهم . كما قامت المديرية بتنظيم ندوة توعوية بمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات حول خطة الطوارئ والإخلاء ومسببات الحرائق فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت المختلفة للوقاية من مخاطر بيئة العمل وحماية الأفراد والممتلكات ، والتى بدأتها بسلسلة من الندوات فى العديد من المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم لحمايتهم من مخاطر عملهم اليومية وحماية أسرهم ، وحصر وتسجيل تلك الفئة بمواقع العمل المختلفة ، مع الاهتمام بنشر التوعية بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن .

 وأضاف مدير المديرية أنه قام بتسليم المنح أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ،وخالد عيد المسئول المالي بالإدارة ،وشرين سليمان باحث بالإدارة ، ودعاء عثمان باحث بالإدارة ، مقدماً العزاء لأسر العمال المتوفين، والمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل ، و التهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج .

 كما أكد حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، ، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها .

وأشار مدير المديرية إلى أن ندوة التوعية جرى تنظيمها للمعلمين والعمال وطلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة حول إجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحريق ، مؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج وذلك فى مختلف مواقع العمل ، وحاضر فى الندوة الكيميائى محمد سعيد ، وداليا حمدى مفتشى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمشاركة رانيا على مديرة المدرسة ، ومسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة إيمان شويمي ، ومجموعة من المسؤولين عن تنفيذ خطة الأمن والسلامة بالمدرسة.

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