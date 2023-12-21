منذ 7 أكتوبر|500 شهيد و700 مصاب من عمال الرعاية المركزة بمستشفيات غزة

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأنه "منذ 7 أكتوبر وثقنا 493 اعتداء على عمال الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب".

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أن "وفد المنظمة لم يرَ أي دليل على استخدام المستشفيات من قبل حماس لأغراض عسكرية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، "لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة".

ودعت الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار إنساني في غزة من أجل إعادة الخدمات الصحية الضرورية وكذلك وقف سفك الدماء.



ونوهت منظمة الصحة العالمية، بأن مستشفى الشفاء في غزة تضرر بشكل كبير من العمليات العسكرية وهناك دمار كبير لحق به.