وفاة عبدالله مراد مدير السيرك القومي الأسبق

أعلن البيت الفني الفنون الشعبية والاستعراضية، وفاة الفنان الدكتور عبدالله مراد، مدير عام السيرك القومى الأسبق.

ونعي البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية، الفنان الراحل، في بيان صحفي، "بسم الله الرحمن الرحيم » يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. "صدق الله العظيم" ، ينعي البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان احمد الشافعى وجميع العاملين بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء فى وفاه الفنان القدير الدكتور / عبدالله مراد مدير عام السيرك القومى الاسبق نشاطر الأحزان اسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله.

وكان قد استضاف الفنان القدير احمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عددًا كبيراً من ذوي الهمم لمشاهدة العرض الغنائي الاستعراضي "شفيقة المصرية" الذي يعرض الأن على خشبة مسرح البالون وتفتح الستار في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويضم العرض عددا من ألمع النجوم، بطولة النجم سامح يسري ،النجمة علا رامي، الفنانة دعاء سلام ، الفنان وائل علاء ،الفنانة منة جلال،الفنانة أسماء الباجورى ،الفنان محمد عمر، الفنان محمد دياب ، الفنانة شيرين موسى ،الفنان سعيد البارودي ، الفنان تامر سعيد ، الفنان احمد محمد راضى ، الفنانة ريهام رمضان ، الفنان محمد شفيق.

تأليف الدكتور مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام،تصميم ملابس كوثر محمد، مادة فليميه ضياء داوود إضاءة إبراهيم الفرن ، مساعدين إخراج سها شريف ، ايمان ابوسنة ،محمد خلف ،محمد الشيمى ، حسن زكريا ، امل صابر، هيثم مبروك ، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، وإلانتاج للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة القديرة لبنى الشيخ والإشراف الفني للفنان عاطف سعيد

