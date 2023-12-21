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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

75 عاملا بدمياط يشاركون في ندوتين للتوعية بخطر تعاطي المخدرات

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوتين توعويتين بعنوان "إنت أقوى من المخدرات"، وذلك بفرعى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد بدمياط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتعريف المخدرات وخطورتها ونتائج تعاطيها ، بحضور فاطمة أحمد الشبينى مدير إدارة الرعاية ، وربيع حجازي مفتش عمل .

حاضر فيها الدكتور محمد الشافعى من الصندوق ، حيث شارك 40 من العاملين بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة وعملاء الجمعية فى الندوة الأولى ، والثانية بحضور 35 من العاملين والمترددين على فرع الجمعية بدمياط ، وذلك فى إطار جهود المديرية لنشر التوعية حول قضايا المجتمع التي تؤثر سلبياً على العمل والانتاج ومخاطرها على الفرد والمجتمع التي تهدد استقرار العمل وصحة الأفراد .

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع خاصة العمال فى المنشآت حرصاً على تحقيق الاستقرار فى العمل وزيادة الإنتاج بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأضاف مدير المديرية أن الندوتين تناولت الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلى الاقتصاد إضافة إلي زيادة معدل الجرائم ، كما تم التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودوره فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.

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