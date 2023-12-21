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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تفتتح برنامجا تدريبيا للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة

صدى البلد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية، لـ 45 متدربة ، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 -2024 .

 وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، والتى تأتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين ، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات، والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة .

 كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية ، والرد على إستفساراتكم ، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز، والمدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى، وهانى عيسى ،  مؤكداً  أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وأيضاً دورات الوحدة المتنقلة مجانية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

 وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية  .

 

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بورسعيد عبد الونيس عبد الله حسن شحاته مديرية العمل ببورسعيد

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