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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تجري مقابلات شخصية مع 20 متقدما للحصول على وظيفة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مقابلات شخصية لشباب من المتقدمين للعمل على مهنة مندوب ، بالتعاون مع إدارة إحدى شركات قطاع التأمينات على الحياة ، والراغبين في العمل بالشركة وعددهم 20 شاباً.

 

وذلك في اليوم الأول من بدء المقابلات الشخصية والمستمرة لمدة 3 أيام ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع تلك الشركات بصفة دورية ومستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص بشكل لائق ، وتفعيل دور أجهزة المديريات فى هذا الشأن للحد من معدلات البطالة.

 وأضاف انه جرت المقابلات مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية، مؤكداً على الإستمرار فى توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من خلال المديرية ومناطقها ومكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة  .

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