إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية في الجليل الغربي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإطلاق صاروخين مضادين للدبابات على مدينتي دوفوف وأفيفيم في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت اليوم الخميس أنه منذ 7 أكتوبر وثقنا 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب.



واضافت منظمة الصحة العالمية: "وفد المنظمة لم ير أي دليل على استخدام المستشفيات من قبل حماس لأغراض عسكرية".



وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره ولا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة.

