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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«عمل الإسماعيلية» تنظم ندوة توعوية لطلاب المدارس في مجال السلامة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلق جيلاً واعياً لدية مقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية.

وأشار إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل.

كما حاضر في الندوة الكيميائية داليا حمدى، من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

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