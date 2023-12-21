وزير الخارجية البريطاني: يجب الوصول لـ حل دائم للوضع في غزة

قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني ، " أنا لا أقبل أن يقال إن هناك معايير مزدوجة عندما يتعلق بأوكرانيا و غزة، و لا أقبل بالمقارنة بين وضعي أوكرانيا و غزة، وروسيا قامت بغزو اوكرانيا، و قامت بتدميرها"

وزير الخارجية البريطاني: يجب التركيز الأن على إرسال المساعدات



وأضاف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، أنه يجب أن يكون هناك حل دائم للوضع في غزة، لافتاً إلى أنه يجب التركيز الأن على إرسال المساعدات وإخراج المحتجزين.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى، أنه يجب العمل لرفع مستوى المساعدات المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الممرات البحرية أمنة و مفتوحة للجميع.