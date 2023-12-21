وزير الخارجية البريطاني: لا أقبل بوجود معايير مزدوجة بالمقارنة بين أوكرانيا وغزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن هناك أزمة إنسانية كبيرة وهناك أناس يتركون فريسة للجوع والأمراض، مضيفا :" نريد أن تصل المساعدات إلى غزة عبر رفح والأردن والممرات البحرية".

واضاف وزير الخارجية البريطاني قائلا :" لا أقبل القول إن هناك معايير مزدوجة عند الحديث عن أوكرانيا وغزة".

وأعرب كاميرون قائلا:" يجب أن تلتزم إسرائيل بالقوانين الدولية وتعمل على تقليص أعداد الضحايا من المدنيين، ويجب أن نركز على إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

و حذر وزير الخارجية البريطاني من خطورة مساعدة إيران للجماعات التي تهاجم السفن في البحر الأحمر ويجب منع ذلك تماما.

