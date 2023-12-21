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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل قنا": تدريب 80 شاباً على 5 مهن يحتاجها سوق العمل

صدى البلد

تابعت مديرية العمل بمحافظة قنا برامج التدريب المهنى المجانية المنفذة بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية ، والتي يستفيد منها 80 شاباً وفتاة من مختلف الفئات العمرية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، التابع للأمم المتحدة لتدريب الشباب من الجنسين على بعض المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة .

ويأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، تؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ، على مجالات ومِهن : الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل.

وأكد أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أن تلك التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق ، مشيراً إلى أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب والفتيات.

 وأوضح أن هناك 4 دورات تدريبية جرى تنظيمها، شملت دورة في صيانة الحاسب الآلي يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوم تدريبي، ودورة في صيانة الهواتف المحمولة يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوم تدريبي، بالإضافة إلى دورتين في مجال التفصيل والخياطة تستفيد منها 40 فتاة بواقع 46 يوم تدريبي

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