إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم، الخميس، بإصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من جنوب لبنان.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بإطلاق صاروخين مضادين للدبابات على مدينتي دوفوف وأفيفيم في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه: "منذ 7 أكتوبر وثقنا 493 اعتداءً على عمال بالرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب".

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "وفد المنظمة لم ير أي دليل على استخدام المستشفيات من قبل حماس لأغراض عسكرية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيانها أنه: "لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة".