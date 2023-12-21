شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

تصدر وسم أو هاشتاج "شهيد لقمة العيش"، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، وذلك بعد وفاة شاب مصري في إيطاليا، فماذا حدث؟

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لفنان مصري شاب في إيطاليا يدعى محمد الشحات وهو يتحدث عن قصة وفاة أحد المصريين هناك.

تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا

لقي الشاب محمد علي، والذي يبلغ من العمر 28 عامًا، حتفه في إيطاليا، إثر سقوط رافعة عليه في موقع عمله بمدينة ميلانو، حيث سقطت عليه من الطابق العاشر، بحسب ما ذكره الفنان محمد الشحات.

محمد علي أو شهيد لقمة العيش كما لقبوه من محافظة الفيوم، ويقيم في إيطاليا منذ عامين، ولديه طفلتان في مصر، حيث يعمل في إيطاليا، عامل بناء في إحدى الشركات الإيطالية، خلف المحطة المركزية للقطارات بمنطقة الشنترالي.

وكشف محمد الشحات، عن تفاصيل صادمة حول وفاته، قائلا إن السلطات الإيطالية لم تتمكن من انتشال جثمان العامل المصري لتراكم حملة الرافعة فوقه.

ولفت الشحات إلى أنه تم استدعاء قوات الإنقاذ المدني للتدخل، حيث تمكنت في النهاية من انتشال الجثمان بصعوبة، والوقوف على ملابسات الحادث.

ليست الحادثة الأولى

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث شيع المئات من أهالي مدينة إطسا بالفيوم أيضا، جثمان شاب مصري آخر قتل في إيطاليا وعثروا على جثمانه في أحد المصارف، بحسب ما ذكر الفنان محمد الشحات.

وكشفت التحقيقات أن الشاب وصل إلى إيطاليا في هجرة غير شرعية في العام 2019، وفور وصوله تم إيداعه في مركز مخصص لإيواء القصر، حيث كان قاصرًا، وبعد بلوغه عمر الـ 18 عامًا تم منحه رخصة للعمل وعمل مصففًا للشعر.

وتمكنت السلطات من كشف ملابسات الحادث، حيث أعلنت أن قاتلي الشاب هما اثنان من زملائه المصريين، بسبب خلافات العمل، وألقيا جثته في النهر.

ووجه الشحات، نصيحة للمصريين في إيطاليا، بتوخي الحذر وعدم التهاون في حياتهم، لافتا إلى أن العديد من الشباب يجازفون بحياتهم من أجل لقمة العيش، ما يعرضهم للخطر الذي قد يؤدي إلى وفاتهم.