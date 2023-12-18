إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

تصدر مقطع فيديو جديد مواقع التواصل الاجتماعي يرصد قيام مجموعة من الشباب بوضع ملصقات تحمل علم فلسطين على إشارات المرور في نابولي، ثالث أكبر مدن إيطاليا.

ولاقى مقطع الفيديو صدى واسعًا في جميع أنحاء العالم لأنه يمثل دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تصعيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي في حقهم، كما قام الآلاف بمشاركة لقطات أخرى تظهر شعارات تضامن مع فلسطين على اللوحات الإعلانية بالمدينة الإيطالية.

https://twitter.com/Saudis2018/status/1736715431975797222

غزة اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن هناك 151 شهيدا و313 جريحا وقعوا بسبب المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية في قطاع غزة وخصوصا في جباليا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه تم استشهاد 19453 فلسطينيا وإصابة 52286 منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.