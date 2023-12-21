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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني محروس يطرح أغنية قلبي معاك لـ مصطفى حجاج

صدى البلد

طرح المنتج هاني محروس أغنية "قلبي معاك" للمطرب مصطفى حجاج، عبر قناة nj music على “يوتيوب”.

وتعد أغنية "قلبي معاك" أولى تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي.

الأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

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من ناحية أخرى، شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هن "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

 

هاني محروس ألحان عزيز الشافعي صوابع زينب عزيز الشافعي مسرحية صوابع زينب مصطفي حجاج

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