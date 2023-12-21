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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرط واحد.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة الأسرى مع إسرائيل

الأسري
الأسري

أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها اليوم، الخميس، أن هناك قرارا وطنيا فلسطينيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حركة حماس تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسري الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي 3 أسري مهمين وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

ووفقا لبعض المصادر الصحفية، فإن المقترح الإسرائيلي للهدنة الجديدة مع حماس، كان الموافقة على هدنة من أسبوعين لشهر وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الأسماء الثقيلة مقابل إطلاق حماس من 30 لـ 40 أسيرا إسرائيليا.

كما وافق الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب جزئيا من بعض مناطق قطاع غزة التي دخلتها بريا، ولكن لم توافق حركة حماس على هذا المقترح. 

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