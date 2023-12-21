القسام تدك تجمعات للقوات الإسرائيلية بقذائف الهاون من العيار الثقيل

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس :" ندك تجمعات قوات العدو المتوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل في معلومات تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مقتل ضابطين وجندي في معارك جنوب قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و كتائب القسام، وحرائق جراء غارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.