عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ خطط تنموية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وفقا لرؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات منظومة الأمن الغذائى، وحماية المواطنين من تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.


وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة تتجه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والأمن الغذائى للمواطنين، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وشمال سيناء، واستخدام أحداث وسائل التكنولوجيا فى الزراعة والرى والحصاد، والصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة انتاجية الفدان، ولكى يتم تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة.


وأوضحت النائبة أمل سلامة أن وزارة الزراعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتخذ خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والذرة وفول الصويا، وقصب السكر، حيث يتم وضع أسعار استرشادية لتوريد السلع الاستراتيجة وفقا للأسعار العالمية.


وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذت الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الأرز والخضروات والفاكهة، وتقليل الفجوة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما ساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.


وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرورة حظر تصدير السلع الاستراتيجية، والمحاصيل الزراعية إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدة أن التصدير واحتكار التجار للسلع الغذائية يُساهم فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

ترشيحاتنا

جريمة بالحي الإيطالي.. خيط جديد في قضية القاصر المعذبة بأكتوبر

اجتماع خلال ساعات بالمصري لحسم مصير مروان حمدي .. تفاصيل

كل الناس بترقص.. اعترافات صادمة من التيك توكر وفاء عزت حول الفيديوهات الفاضحة

تحليلات استخباراتية أمريكية تفيد بتنامي نفوذ حماس خلال شهرين فقط

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

بوابة دخول أفريقيا.. أمريكا تعلن رغبتها في الاستثمار بقطاع الكهرباء المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى .. هل وصل إلى مصر؟ |فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ