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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزوران دير السيدة مريم العذراء بدرنكة

محافظ أسيوط و مدير
محافظ أسيوط و مدير الوكالة الامريكية للتنمية يزوران دير درنك

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، و "شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط، إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

 يأتي ذلك خلال زيارته للمحافظة لتفقد وتشغيل بعض المشروعات التى تمولها الوكالة بالمحافظة وزيارة المستفيدية من مشروع صرف صحي درنكة ودير درنكة وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.


رافقهم خلال الزيارة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الأقباط الارثوذوكس بأسيوط والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظة وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس المركز وأمل جميل مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأب بيشوى بدير العذراء بدرنكة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعشرات من أهالي قرية درنكة ودير درنكة وبعض أطفال القرية وشباب الكشافة.


حيث بدأت الزيارة بتفقد المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم واستمعوا إلى شرح من نيافة الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التي تمت بالدير ثم تفقدوا أقسام الدير واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.


ثم التقى المحافظ ومدير الوكالة الامريكية، الأنبا يوأنس لإلقاء الضوء على تاريخ الدير ورحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها والاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء التي يجري تنظيمها كل عام ويقصدها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقريتي درنكة والدير في أسيوط

محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهدان تشغيل محطتى رفع درنكة والدير


وأعرب الانبا يوأنس عن خالص سعادته لزيارة محافظ أسيوط ومدير الوكالة الامريكية والوفد المرافق لهما للدير وتفقد المسار والكنائس الأثرية بالدير مشيدًا بالدعم المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضعها على الخريطة السياحية العالمية، لافتًا إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرين أقباط ومسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عدههم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التي تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتي تحظى بإعجاب الزوار، مشيدًا باهمية مشروع الصرف الصحي لقرى درنكة ودير درنكة لخدمة  زوار الدير.


وأشار محافظ أسيوط، إلى الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والتي تتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر منهم 17 موقع يحمل معلم أثري يمكن زيارته منهم الدير المحرق بالقوصية ودير درنكة بأسيوط و8 نقاط يمكن الإستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز مشيرًا إلى إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار بدير المحرق بأسيوط ودير درنكة.

ولفت إلى أنه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.


وأبدى مدير الوكالة الامريكية إعجابه الشديد بالدير والكنائس الأثرية به مشيدًا بحفاوة الاستقبال معربًا عن سعادته بزيارة إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة ويعتبر من أهم الأماكن المستفيدة من مشروع صرف صحي درنكة ودير درنكة بمركز أسيوط.
 

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.
وفي نهاية الزيارة أهدى الانبا يوأنس الهدايا التذكارية لمدير الوكالة الامريكية والمحافظ ومرافقوهم بمناسبة زيارتهم للدير وإلتقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ والحضور.

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أسيوط أخبار أسيوط دير درنكة أسيوط إحياء مسار العائلة المقدسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط

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