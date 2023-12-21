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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ القسام تقطع لقاء لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

صدى البلد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس،  إنه قطع لقاءه مع أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي بسبب إنذار من سقوط صواريخ القسام.

وقالت كتائب القسام :"قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة".


وأفاد نبأ عاجل نقلته العربية بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب إثر صواريخ القسام.

وافادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس بإصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من جنوب لبنان.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإطلاق صاروخين مضادين للدبابات على مدينتي دوفوف وأفيفيم في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

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صواريخ القسام تقطع لقاء لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

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