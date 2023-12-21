جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة شمس الكويتية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت شمس الكويتية، مرتديه بنطال ليجن باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شمس الكويتية، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأحمر لاكمال اللوك.

كما اختارت شمس الكويتية، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شمس الكويتية