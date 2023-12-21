عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة شمس الكويتية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

txt

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

txt

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

وظهرت شمس الكويتية، مرتديه بنطال ليجن باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شمس الكويتية، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأحمر لاكمال اللوك. 

كما اختارت شمس الكويتية، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شمس الكويتية 

شمس شمس الكويتية صور شمس الكويتية إطلالات شمس الكويتية اخبار شمس الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

للمرة الثالثة على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

موضوعات متعلقة

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

احذر .. شعورك الدائم بالبرودة يشير لإصابتك بهذه الأمراض

سبب غير متوقع وراء الإصابة بحب الشباب| تعرف عليه

مكياج لافت.. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

احذر.. لا يمكنك تناول أوميجا 3 مع هذه الأدوية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة مع الشوكولاتة؟

هل الموز علاج سريع لخفض ضغط الدم المرتفع؟

ترشيحاتنا

الحكومة: لدينا 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص ..والمستثمرون: مستعدون للشراكة

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب يتجولان في مستوطنات غلاف غزة

مدبولي يوافق على مقترحات شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مدارس "النيل" واليابانية

علبة سجائر بـ هيروين .. قرار من المحكمة بشأن متهم في البساتين

بضاعة بـ5.5 مليون جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج العقاقير المخدرة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

بدء توافد النجوم.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ