القسام تفجر دبابة بعبوة ناسفة وتقنص جندي إسرائيلي

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس :"تمكن مجاهدو القسام وسرايا القدس من تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركفاه صهيونية في منطقة المغراقة وسط غزة"

واكدت القسام من تمكنها قنص جندي إسرائيلي أعلى دبابة بمنطقة المغراقة وسط غزة واستهدافها بقذيفة "تاندوم".ء

وقالت كتائب القسام :"قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة".

وأفاد نبأ عاجل نقلته العربية بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب إثر صواريخ القسام.

وافادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس بإصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من جنوب لبنان.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإطلاق صاروخين مضادين للدبابات على مدينتي دوفوف وأفيفيم في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.