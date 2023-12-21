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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 102 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

 

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 102 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، ففي مراكز بني مزار- سمالوط - ديرمواس  تم إزالة 70 حالة تعد علي الأرض الزراعية منها 63 حالة تعد بقرى أبوجرج - بني علي – الحسينية – القيس - صندفا وحي شرق مدينة بني مزار.

وفي سمالوط تم إزالة 5 حالات تعد بقريتي بنى خالد و شوشة و حى شرق وغرب المدينة، إلى جانب إزالة حالتي تعد بقرية دلجا بديرمواس.

وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا – العدوة – ملوي – مطاى - أبوقرقاص حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 32 حالة تعد منها 14 حالة تعد بقرى  طوخ الخيل - دمشير -البرجاية - تلة - نزلة حسين – صفط الخمار وحي غرب مدينة المنيا، و8 حالات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة ، وحالة بناء بدون ترخيص بمدينة ملوي، و 8 حالات بقريتى بردنوها وأبو عزيز و حى شمال و غرب مدينة مطاى، و حالة تعد بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
 

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