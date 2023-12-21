قصة اختناق طلاب قنا |خرجوا من المدرسة للمستشفى والسبب "رائحة مجهولة المصدر"

حالة من الجدل أثيرت مؤخرا بعد تداول خبراختناق طلاب قنا الدارسين في إحدى المدارس بمدينة قنا الجديدة في محافظة قنا ، حيث يتساءل الجميع على السوشيال ميديا عن سبب الاختناق

وفي هذا التقرير ينشر القصة الكاملة لـ اختناق طلاب قنا الدارسين في إحدى المدارس بمدينة قنا الجديدة في محافظة قنا بشكل مفاجئ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 .

رائحة كريهة تخنق الطلاب

بدأت قصة اختناق طلاب قنا ، بأنه أثناء تأدية الطلاب لـ امتحانات المهارات الأدائية لعدد من الصفوف الابتدائية في مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية في محافظة قنا ، أصيب 31 تلميذا و7 معلمات بحالات شبه اختناق ، بعد شعورهم بضيق تنفس مفاجئ بسبب رائحة مجهولة المصدر .

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة قنا بحادث اختناق طلاب قنا ، حيث أكد البلاغ على إنبعاث رائحة كريهة بمدينة قنا الجديدة تسببت فى إصابة عدد من تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية في قنا بحالات إختناق .

وعلى الفور .. تلقت مديرية أمن قنا بلاغا بواقعة اختناق طلاب قنا ، من خلال إخطار من غرفة العمليات يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بحالات شبه اختناق، أثناء تواجدهم بمدرستهم بمدينة قنا الجديدة ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، فيما انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يرافقه عدد من المسئولين إلى مكان الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة.

محافظ قنا يزور المصابين

ومن جانبه .. انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ الى غرفة أزمات محافظة قنا بواقعة اختناق طلاب قنا ، التي أسفرت عن إصابة تلاميذ مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة بإختناق ، وذلك لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين .

وقد رافق محافظ قنا خلال زيارته لمصابي واقعة اختناق طلاب قنا ، حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال رئيس هيئة التأمين الصحى بقنا والدكتور أشرف الأحمر وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والأجهزة الأمنية.

من جانبه أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، أن إصابات واقعة اختناق طلاب قنا بسيطة وتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالمستشفى، مشيرا إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته.

خروج المصابين من المستشفى

وصرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي بإسم محافظة قنا، بأن جميع التلاميذ الذين أصيبوا في واقعة اختناق طلاب قنا بمدرسة "تحيا مصر2" صباح اليوم ، تم خروجهم من المستشفى بإستثناء 4 حالات .

وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي بإسم محافظة قنا، ، أن الحالات الأربعة المصابين في واقة اختناق طلاب قنا، والذين لم يخرجوا من المستشفى مازالوا تحت الملاحظة، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة .

أجهزة الأمن مازالت تحقق

وأكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي بإسم محافظة قنا، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف ملابسات واقعة اختناق طلاب قنا ، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اختناق التلاميذ.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي بإسم محافظة قنا، أن محافظ قنا، وجه الشكر لجميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الإنتقال الى موقع حادث اختناق طلاب قنا واتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية.