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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أولمبياد باريس .. موافقات رسمية من وزارة الشباب بشأن هذه الرياضات

اشرف صبحي
اشرف صبحي

وافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعم الاتحاد المصري للهوكي، نظير سفر بعثة المنتخب القومي للهوكي رجال إلي أسبانيا في الفترة من 10-22 يناير المقبل، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأوليمبياد باريس ، في إطار دعم الوزارة لسفر البعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية، ودعم الاتحادات للوفاء بالتزاماتها.


كما وافقت وزارة الشباب والرياضة علي دعم الاتحاد المصري للتزحلق الفني علي الجليد للصرف علي الأنشطة المختلفة للإتحاد والوفاء بالتزاماته المتنوعة، في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدائم ومتابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.


وبعد إنتهاء الإجراءات والضوابط المنظمة، تُقرر صرف مستخلص مشروع استكمال مدرجات نادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للوزارة، مع إتخاذ مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها الشأن، كافة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة.


وفي إطار الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين، تقرر صرف مستخلصات مشروع إنشاء المدينة الشبابية البدوية بمدينة بوط في محافظة الوادي الجديد.


أكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة فى هذا الشأن بالدراسات التى تعدها اللجنة العلمية بالوزارة، والمتضمنة للضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوى للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضى على حدة.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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