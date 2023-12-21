التعليم تعلن تفاصيل انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد).

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل.

وفى كلمته الافتتاحية، هنأ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، الطلاب بهذا الإنجاز والوصول للنهائيات للتأهل لتمثيل مصر في مسابقة المهارات الدولية في فرنسا.

ورحب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر واتحاد الصناعات، بما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.

ما هي المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023

تأتي هذه المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 ، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

ومن المقرر يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023 ، أنطلاق فعاليات ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 والتي تأهل لها 75 طالبا وطالبة للتنافس في 15 مهارة.

تتضمن التصفيات العملية لـ المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 ، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي بدأ اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

جدير بالذكر أنه في المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 ، تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب .