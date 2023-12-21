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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حصل على البراءة بعد 49 عاما سجنا.. ماذا فعل سايمنز في أمريكا؟

رجل يحصل على البراءة
رجل يحصل على البراءة بعد حوالي 49 عاماً سجن..ماذا فعل

حصل رجل يبلغ حالياً من العمر 71 عامًا على حكم بالبراءة من أحد سجون ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بعد نحو 49 عامًا قضاها في السجن.

وفقًا للسجل الأمريكي للتبرئة، يُعدّ جلين سايمنز، وهو من أصول إفريقية، أكثر سجين يقبع وراء القضبان قبل أن يُبرّأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وأُفرج عن الرجل بعد أن أمضى 48 عاماً وشهراً واحداً و18 يوماً في السجن بسبب جريمة قتـ ل لم يرتكبها. 

وحُكم على سايمنز ورجل آخر يدعى دون روبرتس، بالإعدام عام 1975 لقتـ لهما في العام السابق موظفاً في متجر يبلغ 30 عاما خلال عملية سطو في إدموند بأوكلاهوما.

ويذكر أيضًا أنه في الوقت اللاحق، خُفف الحكم الصادر في حقهما  إلى السجن مدى الحياة.

تفاصيل 
 

وأدين سايمنز وروبرتس استناداً فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو، لكنّها نجت.

وتعرّفت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقاً لاحقاً شكك في مصداقية اختيارها.

وخلال محاكمتهما، نبه الرجلان أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.

وأسقطت القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية إيمي بالومبو التهمة عن سايمنز في يوليو، وأعلنت براءته خلال جلسة الثلاثاء في محكمة أوكلاهوما.

وقال سايمنز في تصريح أمام الصحفيين: "إنه اليوم الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة جداً"، مضيفا: "يمكننا القول إن العدالة تحققت أخيراً".

وأُفرج عن روبرتس في عام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وقد يكون سايمنز أهلاً للحصول على تعويض، موضحًا: "ما حدث لا يمكن إلغاؤه، لكنّ المحاسبة ممكنة، وهذا ما أسعى إليه راهناً".

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أمريكا سجن رجل براءة

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