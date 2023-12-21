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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلسطيني يحكي موقفا مؤثرا مع طفله صاحب السنتين.. ماذا كتب؟

فلسطيني يحكي موقفًا
فلسطيني يحكي موقفًا مؤثرًا مع طفله صاحب السنتين.. ماذا كتب؟

نشر الباحث الفلسطيني، حمزة مصطفى أبو توهة موقفًا مؤثرًا جمعه بابنه البالغ من العمر عامين، أثناء استمرار قصف المحتل لقطاع غزة الذي يعاني من الإبادة الإسرائيلية. 

 

كتب الأب الفلسطيني في رسالته المؤثرة: “اشتد القـصف هذه الليلة، فسألني ابني حَيّان: هذا قـصف مدفـعية يا بابا؟، قلت له: صحيح، بعد نصف ساعة نهض حَيّان من حضني يسألني: فيه هُـدنة يا بابا؟ قلت له: قريبًا إن شاء الله”. 

غزة اليوم 

وتابع: “ بعد عشر دقائق نام حَيّان علي بطنه، وقال لي: ما بحب الحـرب يا بابا، قلت له: وأنا كمان يا عسل، بعد أن استرق حَيّان قليلًا من الدقائق ينام فيها قفز إلى ذهني تاريخ ميلاده، فتفاجأت أنه وُلد في 4/5/2021، يعني أن عُمره سنتان ونصف”.

 

اختتم حديثه مستنكرًا: “كيف طفل بهذا العمر يعرف مصطلحات (الحـرب، الهُـدنة، القصـف، المدفـعية)، تذكرتُ أيضًا أن حَيّان قد عاش حربَ عامِ 2021 وكان عمره أسبوعًا، طفل في سنتين عاش أجيالًا من الأعمار”. 

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الأب 
الابن 

 

 

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