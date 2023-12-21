مسئول إسرائيلي كبير: لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، غازي حمد، إن الحركة ليست مهتمة بإطلاق سراح الرهائن مقابل توقف القتال لمدة أسابيع، لأن إسرائيل ستواصل الحرب بعد ذلك.

وأضاف حمد، في تصريحات صحفية: “يبحث بعض الناس عن هدنة قصيرة.. لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. لكننا نريد وقف العدوان تماما”.

وتابع قائلا: “لأنني أعتقد أن إسرائيل ستأخذ الرهائن، وبعد ذلك سيبدأون جولة جديدة من القتل الجماعي والمجازر ضد شعبنا… لن نلعب هذه اللعبة”.