شاهد| كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية عن سياراتها الجديدة كاديلاك فيستيك الكهربائية ، وتنتمي فيستيك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي أنها 5 سيارة كهربائية تقدمها شركة كاديلاك .

كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

تحتوي سيارة كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة علي 7 مقاعد للركاب ، بالإضافة الي أنها السيارة الـ 3 كهربائية التي تقدمها شركة كاديلاك خلال عام 2023 الجاري .

ومن جانبه أوضح نائب رئيس كاديلاك العالمية، جون روث تعليقًا على إطلاق VISTIQ قائلا " إن السيارة الجديدة تؤكد على الالتزام بالتحول للكهرباء، من أجل تقديم العديد من الخيارات أمام المستهلكين" .

كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

وتابع روث قائلا ط أن سيارات كاديلاك الكهربائية ستغطي معظم قطاعات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عبر الأسواق العالمية الهامة في العامين المقبلين على أقصى تقدير" .

والجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية كاديلاك لم تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات محرك السيارة أو التكنولوجيا التي زودت بها، وعن أسعارها أيضا حتي الآن .

