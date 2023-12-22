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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

كاديلاك فيستيك الأمريكية
كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية عن سياراتها الجديدة كاديلاك فيستيك الكهربائية ، وتنتمي فيستيك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي أنها 5 سيارة كهربائية تقدمها شركة كاديلاك  .

 كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

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تحتوي سيارة  كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة علي 7 مقاعد للركاب ، بالإضافة الي أنها السيارة الـ 3 كهربائية التي تقدمها شركة كاديلاك خلال عام 2023 الجاري .

ومن جانبه أوضح نائب رئيس كاديلاك العالمية، جون روث تعليقًا على إطلاق VISTIQ قائلا " إن السيارة الجديدة تؤكد على الالتزام بالتحول للكهرباء، من أجل تقديم العديد من الخيارات أمام المستهلكين" .

 كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

وتابع روث قائلا ط أن سيارات كاديلاك الكهربائية ستغطي معظم قطاعات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عبر الأسواق العالمية الهامة في العامين المقبلين على أقصى تقدير" .

والجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية كاديلاك لم تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات محرك السيارة أو التكنولوجيا التي زودت بها، وعن أسعارها أيضا حتي الآن .
 

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