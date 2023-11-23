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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

مواصفات كاديلاك اوبتيك
مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية

أطلقت شركة كاديلاك  منذ 3 سنوات خطها الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية ، واليوم اطلقت سيارة  كاديلاك اوبتيك الكهربائية، وتنتمي اوبتيك الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم .

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية 

كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN |صور

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

تم بناء سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية علي نفس قاعدة عجلات Ultium  التي تستخدم في سيارات شيفروليه Equinox EV، وتقترب سيارة اوبتيك  في الحجم من سيارة اكوينوكس .

- محرك سيارة اكوينوكس الكهربائية شبيه كاديلاك اوبتيك الكهربائية :

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية 

تحصل سيارة اكوينوكس علي قوتها من محرك كهربائي ، ينتج قوة 210 حصان، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 6 ثواني ، ومن المتوقع أن تقترب قوة سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية من قوة اكوينوكس الكهربائية .

ويمكن لسيارة  كاديلاك اوبتيك الكهربائية  أن تقوم بقطع مسافة 482 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري بالشاحن السريع DC، يمكن شحن البطارية في مدة 10 دقائق لقطع مسافة 70 كم/ساعة .

- مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية :

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية 

تمتلك اوبتيك تصميم أنيق وعصري يشترك في بعض أوجه التشابه مع سيارات كاديلاك الأخرى، بما في ذلك الشبكة والأضواء النهارية العمودية المثيرة، وبها مقابض أبواب انسيابية ، وجنوط مقاس 21 بوصه، وبها مصابيح خلفية عمودية ممدودة .

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