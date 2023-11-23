سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

أطلقت شركة كاديلاك منذ 3 سنوات خطها الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية ، واليوم اطلقت سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية، وتنتمي اوبتيك الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم .

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية

تم بناء سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية علي نفس قاعدة عجلات Ultium التي تستخدم في سيارات شيفروليه Equinox EV، وتقترب سيارة اوبتيك في الحجم من سيارة اكوينوكس .

- محرك سيارة اكوينوكس الكهربائية شبيه كاديلاك اوبتيك الكهربائية :

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية

تحصل سيارة اكوينوكس علي قوتها من محرك كهربائي ، ينتج قوة 210 حصان، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 6 ثواني ، ومن المتوقع أن تقترب قوة سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية من قوة اكوينوكس الكهربائية .

ويمكن لسيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة 482 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري بالشاحن السريع DC، يمكن شحن البطارية في مدة 10 دقائق لقطع مسافة 70 كم/ساعة .

- مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية :

مواصفات كاديلاك اوبتيك الكهربائية

تمتلك اوبتيك تصميم أنيق وعصري يشترك في بعض أوجه التشابه مع سيارات كاديلاك الأخرى، بما في ذلك الشبكة والأضواء النهارية العمودية المثيرة، وبها مقابض أبواب انسيابية ، وجنوط مقاس 21 بوصه، وبها مصابيح خلفية عمودية ممدودة .