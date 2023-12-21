جامعة حلوان: إطلاق ورش تدريبية لتنمية قدرات الباحثين

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تدريبية مختلفة ينظمها مكتب دعم البحث العلمي بالجامعة.

وقال الدكتورة عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.



وتابع نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .

وأكد الدكتور السيد قنديل، اهتمام جامعة حلوان بعقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

يأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى.

جاء ذلك وفقا لبيان الجامعة ، حيث نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان "اسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحاضر فى ورشة العمل الدكتور محمود عبد العاطي أبو حسوب نائب رئيس الأتحاد الافريقي للرياضيات ومدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، وناقش أحدث الاتجاهات في مجال النشر العلمي بالمجلات الدولية وآلية قبول الأبحاث في المجلات المدرجة بقاعدتي بيانات سكوبس و wos إلي جانب تناول مراحل نشر البحوث العلمية وسبل زيادة فرص قبول الأبحاث للنشر فى المجلات الدولية.

وبدوره أكد الدكتور عماد ابو الدهب، أن هذه الورشة فرصة لاستكشاف أحدث الإتجاهات في نشر البحوث العلمية والتصنيفات الدولية، مبينا أنها فرصة قيمة للتواصل والتفاعل مع خبراء ومتخصصين في النشر العلمي الدولي.