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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قيادي بحركة فتح: أمريكا تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية

صدى البلد

قال الدكتور جهاد حرازين قيادي بحركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية كافة تحت مجموعة من الذرائع والحجج الواهية التي لا أساس لها من الصحة.

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وأضاف حرازين، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن استخدمت حق الفيتو 3 مرات لإبطال مجموعة من مشاريع القرارات ذات الصلة بوقف إطلاق النار أو إيجاد هدن إنسانية لإدخال المساعدات.

 

وتابع القيادي بحركة فتح: "حالة الاستغراب الحقيقية عندما تتحدث أمريكا بأن مشروع القرار الذي قُدم من المجموعة العربية وقدمته دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من خلال هدن إنسانية ووقف إطلاق نار إنساني بأن هذا المشروع سيعيق إدخال المساعدات".

 

وأكد، أن أمريكا تحاول على مدار الأيام الماضية إدخال فقرة في هذا القرار تستند إلى كيفية إدانة المقاومة الفلسطينية وما حدث في السابع من أكتوبر 2023 واعتباره عملا إرهابيا قامت به المقاومة الفلسطينية.

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